Вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей: результати роботи гуманітарних коридорів

Понад 6 тисячам українців вдалося евакуюватися 1 квітня. Зокрема з Бердянська і Мелітополя на власних автівках виїхали майже 1,5 тисяч мирних жителів.

Окрім цього, із Запоріжжя до Бердянська доїхали 10 автобусів, які довезли 80 тонн гуманітарної допомоги. Зранку 2 квітня вони продовжать евакуацію маріупольців.

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Зо добу евакуювалися 6266 людей

Гуманітарними коридорами з Бердянська і Мелітополя до Запоріжжя на власному транспорті доїхала 1 441 людина:

З них 771 людина – з Маріуполя;

670 – з міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

У Луганській області вдалося евакуювати 1735 жителів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної та Попасної. Окрім цього, вже проїхали Василівку:

42 автобуси з Бердянська з маріупольцями;

12 – з Мелітополя з місцевими жителями.

В цих автобусах їдуть понад 2,5 тисячі людей. За ними рухаються понад 300 приватних автомобілів. Усі вони прямують до міста Запоріжжя

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