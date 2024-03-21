З окупованої Херсонщини вдалося повернути сім'ю з 12-річною дитиною

Після початку повномасштабного вторгнення багато людей опинились на окупованій території. Україна бореться за кожного та повертає їх додому.

Вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще одну родину з Херсонщини. Працювала команда Save Ukraine.

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Щастя – коли всі вдома

До України повернулась забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків.

Справжнє щастя — коли вдома,

– написав Прокудін.

Він зазначив, що зараз родина в безпеці та отримує необхідну медичну та психологічну допомогу. З початку 2024 року уже вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.

Голова Херсонської обласної адміністрації наголосив, що щодня борються за те, щоб повернути українських дітей додому.

Він також подякував всім, хто допомагав у цьому.

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