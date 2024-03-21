З окупованої Херсонщини вдалося повернути сім'ю з 12-річною дитиною
Джерело:Олександр Прокудін
Після початку повномасштабного вторгнення багато людей опинились на окупованій території. Україна бореться за кожного та повертає їх додому.
Вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще одну родину з Херсонщини. Працювала команда Save Ukraine.
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Щастя – коли всі вдома
До України повернулась забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків.
Справжнє щастя — коли вдома,
– написав Прокудін.
Він зазначив, що зараз родина в безпеці та отримує необхідну медичну та психологічну допомогу. З початку 2024 року уже вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.
Голова Херсонської обласної адміністрації наголосив, що щодня борються за те, щоб повернути українських дітей додому.
Він також подякував всім, хто допомагав у цьому.
Україна повернула ще 11 дітей з Росії і ТОТ
- Україна 20 лютого змогла повернути наших маленьких громадян, яких незаконно вивезла з окупованих територій країна-агресорка. Цього разу додому змогли потрапити ще 11 дітей.
- Це вдалося зробити за посередництва Катару та за підтримки ЮНІСЕФ. Також сприяла у роботі Державна прикордонна служба України.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що нашій державі вдалося повернути 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині – 2 роки, найстаршій – 16 років.