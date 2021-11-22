Била в обличчя: у США 9-річна дівчинка врятувала маму від грабіжника

У штаті Флорида 9-річна Джорні Нельсон захистила свою маму від грабіжника та стала зіркою мережі. А поліція нагородила дівчинку за відвагу.

Інцидент трапився нещодавно у місті Вест-Палм-Біч, що в американському штаті Флорида. Дитина разом із мамою перебувала на парковці біля супермаркету.

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На маму дівчинки напали

Ми вийшли з магазину, я подивилася на нього, потім озирнулася на авто, відкрила дверцята і наступне, що я пам'ятаю, це як він біжить до моєї мами,

– пригадала Джорні.

Правоохоронці додали, що підозрюваний "накинувся" на постраждалу, коли вона перекладала куплене у салон автівки. Чоловік почав виривати з рук жінки сумочку, погрожував їй, а тоді ще й повалив на землю.

На поміч прийшла 9-річна дочка

Тоді Джорні підбігла до нападника та декілька разів вдарила його в обличчя. У результаті зловмисник втік. Згодом його упізнали як Деметріуса Джексона.

Нападника ув'язнили, дівчинку нагородили

Через 2 днів після інциденту нападника арештували та звинуватили у пограбуванні та завданні побоїв. А Джорні вручили медаль та грамоту за блискавичну реакцію та відвагу.

Глава місцевої поліції Френк Аддерлі подякував дівчинці за хоробрість, яку вона проявила, коли "побігла до своєї матері, аби відбитися від грабіжника". Однак він наголосив, що такі дії могли бути небезпечними для дитини.

Дівчинка захистила маму від грабіжника: дивіться відео