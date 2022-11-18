Пролунало близько 7 вибухів, у місті – пожежа: Росія вкотре атакувала Запоріжжя

Увечері 18 листопада Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Перший вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Ворожі ракети пошкодили об'єкт промислової інфраструктури міста. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

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Наслідки ворожого обстрілу

На місці удару вже працюють усі відповідні служби. Станом на 23:16 у місті та області оголошений відбій повітряної тривоги.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе,

– написав Старух.

Вибухи пролунали до сигналу сирени

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи було чутно за секунди до сигналу сирени. Сумарно в місті пролунало близько 6 – 7 вибухів. Ймовірно, окупанти знову атакували за допомогою ракет С-300 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Також за свідченнями місцевих мешканців, у місті після атаки виникла пожежа. Ймовірно, саме на місті влучання у згаданий головою ОВА об'єкт.