Розлютився і вдарив кисневим балоном: у США пацієнт з COVID-19 вбив сусіда по палаті
У Каліфорнії хворий на коронавірус чоловік вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви. Розлючений чоловік схопив кисневий балон і завдав ним удару.
Інцидент трапився ще минулого тижня. За інформацією поліції, 37-річний Джессі Мартінес розлютився, що його 82-річний сусід по палаті почав молитися. Про це повідомляє USA Today.
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Мартінес начебто схопив кисневий балон і вдарив ним літнього чоловіка. Від отриманих травм він помер наступного дня.
Зловмисника заарештували та звинуватили у вбивстві, злочині на ґрунті ненависті та жорстокому поводженні з людьми похилого віку.
За словами правоохоронців, до госпіталізації нападник та його жертва не були знайомі. Вони лікувалися від коронавірусу у 2-місній палаті в лікарні Antelope Valley Hospital в Ланкастері на півдні Каліфорнії.
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Коронавірус у Каліфорнії: основне
- Від початку епідемії COVID-19 у США кількість заражень у Каліфорнії перевищила 2 мільйони.
- У місцевих лікарнях не вистачає персоналу. Штат просить залучити додатково 3 тисячі медичних працівників з Австралії та Тайваню.
- Держсекретар охорони здоров'я Каліфорнії доктор Марк Галі заявив, що до кінця грудня – початку січня у деяких районах штату не вистачатиме ліжок навіть в додаткових лікувальних центрах.
- На початку грудня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у штаті домашню ізоляцію та закриття більшості підприємств.
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