У Каліфорнії хворий на коронавірус чоловік вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви. Розлючений чоловік схопив кисневий балон і завдав ним удару.

Інцидент трапився ще минулого тижня. За інформацією поліції, 37-річний Джессі Мартінес розлютився, що його 82-річний сусід по палаті почав молитися. Про це повідомляє USA Today.

Читайте також У лікарні Туреччини вибухнув кисневий апарат: багато хворих на COVID-19 загинули

Мартінес начебто схопив кисневий балон і вдарив ним літнього чоловіка. Від отриманих травм він помер наступного дня.

Зловмисника заарештували та звинуватили у вбивстві, злочині на ґрунті ненависті та жорстокому поводженні з людьми похилого віку.

За словами правоохоронців, до госпіталізації нападник та його жертва не були знайомі. Вони лікувалися від коронавірусу у 2-місній палаті в лікарні Antelope Valley Hospital в Ланкастері на півдні Каліфорнії.

Радимо ознайомитися Протистояння з мутованим COVID-19 з Британії: на які кроки йдуть США

Коронавірус у Каліфорнії: основне