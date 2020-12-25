В Калифорнии больной коронавирусом мужчина убил своего пожилого соседа по палате из-за молитв. Разъяренный мужчина схватил кислородный баллон и нанес им удар.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По информации полиции, 37-летний Джесси Мартинес разозлился, что его 82-летний сосед по палате начал молиться. Об этом сообщает USA Today.

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Мартинес вроде бы схватил кислородный баллон и ударил им пожилого мужчину. От полученных травм он скончался на следующий день.

Злоумышленника арестовали и обвинили в убийстве, преступлении на почве ненависти и жестоком обращении с пожилыми людьми.

По словам правоохранителей, до госпитализации нападавший и его жертва не были знакомы. Они лечились от коронавируса в 2-местной палате в больнице Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге Калифорнии.

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