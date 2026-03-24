Вдень в Україну залетіли понад 550 дронів, за добу – майже тисяча, – Повітряні сили

Одна з наймасованіших атак Росії по Україні триває 24 березня. Попередньо, від 9:00 до 18:00 цього дня противник запустив ще 556 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО вдень?

У Повітряних силах заявили, що під час однієї з наймасованіших атак вдень 24 березня в Україну залетіло ще 556 російських дронів. Загалом за добу з 18:00 23 березня Росія запустила по Україні майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших.

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що багато дронів залітало через Чернігівську та Сумську області. Вдень під атакою було більше областей, ніж вночі. Під ударами опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області та західні регіони – від Хмельницького до Львова.