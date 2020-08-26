Вдома в білоруського опозиціонера Валерія Цепкала проходять обшуки: деталі
У будинку одного з лідерів опозиції Білорусі Валерія Цепкала триває обшук. Наразі там мешкає родичка сімейства, оскільки самі Цепкали перебувають у Польщі. Туди вони нещодавно виїхали з України.
Зауважимо, що з Білорусі спершу втік сам Валерій Цепкало, а згодом через Москву до Києва до нього приїхала дружина Вероніка з дітьми. З Мінська вони втікали, побоюючись можливого арешту.
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Про обшуки в домі Цепкала у Мінську повідомив керівник пресслужби політика Олексій Урбан в коментарі виданню Onliner.
Зараз у цьому будинку живе родичка сім'ї. Вона налякана і навіть не подивилася в документи, які їй пред'явили. Хто проводить (обшуки – 24 канал), незрозуміло. Оскільки і Валерій, і Вероніка перебувають за кордоном, дізнатися подробиці і причини складно,
– сказав він.
Пізніше інформацію про обшуки підтвердила і Вероніка Цепкало.
За інформацією "Нашої Ніви", 20 серпня Слідчий комітет Білорусі наклав арешт на майно Цепкала: його квартиру в Мінську площею понад 100 квадратних метрів. Обшук же начебто проходить в котеджі, власником якого зараз вважається "Райффайзен Лізинг".
Хто такий Валерій Цепкало: коротко
- Він – колишній глава Білоруського парку високих технологій – спеціального податково-правового режиму, метою якого є створення сприятливих умов для розробки в країні програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
- Цепкало також є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла. Приміром, з 24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.
- Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Білорусі, то експерти вважали його найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.
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- Втім, Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше як 100 тисяч достовірних підписів за нього.
- Дружина Цепкала – Вероніка – брала активну участь у передвиборчій кампанії Світлани Тихановської, навколо якої об’єдналися незареєстровані кандидати та опозиційні сили.