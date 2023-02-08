"Шуби вже не в моді": Соляр потролила обдурених вдів окупантів

Вдови окупантів на Донбасі отримали компенсацію за вбитих на війні чоловіків – вживані шуби. Проте одразу після фотосесії шуби у жінок забрали.

На інцидент відреагувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

До теми Акція скінчилася: у вдів на Донбасі забрали шуби, які їм видали за загиблих чоловіків

"Якась Валя, що відправила чоловіка на війну й дуже хотіла отримати шубу, яка їй, певно, дуже пасувала, написала повідомлення. Вона каже, що до останнього не хотіла це робити, але наважилася розповісти", – зазначила Соляр.

Зверніть увагу – Соляр про шуби за окупантів: дивіться відео

Шубу за мертвого чоловіка

Валентина сказала, що її сім'я весь день не може заспокоїтись. За словами жінки, шуби у вдів забрали одразу після того, як зробили фото й відео.

"Ми подякували всім, і Ользі Василівні, але коли розходились, то сама Ольга Василівна наказала комусь зі знімальної групи забрати шуби. Деякі жінки пішли, але в мене й ще трьох жінок шуби забрали. Обіцяли дати інші, бо ці нібито неякісні, але на наші дзвінки не відповідали весь день, а потім сказали, що сталася помилка. Шуби дали помилково", – розповіла росіянка.

Катерина Соляр зазначила, що для Росії життя пересічного Івана не варте й шуби. Жінки ж дивуються, що їх хтось міг надурити.

Поки розмірковували над тим, що фасон на шубу застарілий і вона вийшла з моди, весь цивілізований світ відмовляється від натуральних шуб. Росіяни сюжет зняли, шуби не дали. Ну, й на цьому все. Може їм хоч якийсь кошик фруктів передадуть, якщо шуби не дали, – іронізує ведуча.

Що відомо про шуби для вдів бойовиків

Роздавати вдовам шуби вирішив друг терориста Ігоря Гіркіна Євгеній Скрипник. Він заявив, що для дружин "героїв новоросії" з Москви передали вживані шуби. Жінки з шубами позували для фото й сміялися.