Проте раніше пошкодження були й в іншого постаменту. Цей пам'ятник жертв Іловайського котла встановлений у сквері Героїв.
Раніше Вандали осквернили одразу 2 пам'ятники героям у Кривому Розі: фото руйнувань
Місце, де викрали гільзи з пам'ятника / Фото "Первый Городской"
Просто вирвали з основи
На фото з місця видно, що зловмисники практично вирвали гільзи з пам'ятника. Ймовірно, після першого викрадення їх вирішили краще закріпити.
Проте це не зупинило крадіїв, а лише призвело до більших пошкоджень. Помітно, що під час викрадення зламали цементну основу, на якій були встановлені гільзи.
Кріплення гільз, які викрали з пам'ятника в Кривому Розі / Фото "Первый Городской"
Попередня подія
4 серпня припускали, що гільзи викрадають, щоб здати на брухт. У той день також пошкодили пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Звідти відбили кілька гранітних плит. Ця подія наробила чимало галасу, проте про затримання винних так і не повідомили.
Що таке Іловайський котел
Цю подію вважають однією з найтрагічніших за час війни на Донбасі. Коли українські війська в серпні 2014 року пішли в наступ на Іловайськ, Росія відправила туди 8 батальйонно-тактичних груп. Експерти вважають, що це були кадрові російські військові. Українські бійці опинилися в кільці сил противника, які переважали приблизно в 17 разів.
Президент Росії Володимир Путін тоді запропонував їм вийти так званими "зеленими коридорами". Для цього було необхідно скласти зброю Зранку 29 серпня колони українців почали виходити з Іловайська. Однак їх підступно почали розстрілювати з артилерії та інших видів озброєння. У цих боях загинуло 366 українських воїнів, ще 429 – отримали поранення, а 300 – потрапили у полон.