Вдруге за годину: у Чернігові знову повітряна тривога

У Чернігові звучать сирени. Усім місцевим жителям слід негайно пройти в укриття.

За ніч 5 березня мешканцям Чернігова доводилось переходити в укриття вже кілька разів. Передостанній раз сирени звучали близько години тому.

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Чернігівщину нещадно обстрілює ворог

Чернігівщину вже протягом кількох днів нещадно обстрілює ворог. Під прицілом – не військові об'єкти, а цивільна інфраструктура та житлові будинки. Українські захисники тримають оборону.

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