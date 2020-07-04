Ажіотаж у нічному клубі Харкова: про карантин там не чули / Скриншот з відео

У нічному клубі Харкова INжир 3 липня яблуку було ніде впасти. Люди безтурботно відпочивали, без будь-яких масок та соціальних дистанцій. Це попри те, що з 3 липня у місті посилили карантин.