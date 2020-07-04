Ажіотаж у нічному клубі Харкова: про карантин там не чули – відео
У нічному клубі Харкова INжир 3 липня яблуку було ніде впасти. Люди безтурботно відпочивали, без будь-яких масок та соціальних дистанцій. Це попри те, що з 3 липня у місті посилили карантин.
Жителі Харкова масово ігнорують карантинні обмеження, зокрема, активно відпочивають у нічних клубах, пише 24 канал.
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Ажіотажна вечірка пройшла 3 липня у нічному клубі INжир. Відео звідти користувачі виклали у мережу.
З роликів помітно, що люди без захисних масок, а про соціальну дистанцію годі й мріяти.
Вечірка у клубі INжир в Харкові: дивіться відео
До слова, саме з 3 липня у Харкові частково посилили карантинні обмеження.
Посилення карантину в Харкові: що заборонили
- проведення масових заходів кількістю понад 10 людей;
- заборонили функціонування закладів громадського харчування без літніх майданчиків або площею до 50 квадратних метрів;
- рекомендовано обмежити час роботи закладів харчування до 22:00.
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Коронавірус на Харківщині
- Станом на 4 липня у Харківській області виявили 2 311 випадків коронавірусу, з них 90 – летальні, 1 188 хворих одужали.
- За останню добу COVID-19 діагностували у 56 людей.