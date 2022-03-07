Вечірні обстріли на Житомирщині: постраждала людина, зруйновані будівлі

Житомирщина продовжує страждати від атак загарбників. Через це в області зруйновані кілька будівель, а 1 людина постраждала.

Від атак російських орків постраждали Коростень та Овруч. У містах розбиті вікна житлових будинків, ще кілька зруйновані.

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Унаслідок авіаудару найбільше пошкоджень у Коростені зазнала триповерхова школа. Крім того, від атаки одна людина зазнала травм.

В Овручі повністю зруйновані 2 житлові будинки та Овруцький центр зайнятості. Ще в кількох будинках вибиті вікна та двері. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили жінку в шоковому стані. Їй надали допомогу медики.



Наслідки атаки на Житомирщину / Фото ДСНС

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