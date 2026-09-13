Кожного дня глядачі ефіру на 24 Каналі можуть побачити перед собою Альбіну Підгірняк – зібрану ведучу, яка завжди має в запасі актуальні новини. Однак є речі, які не видно неозброєним оком – недоспані ночі, постійний пошук інформації та підготовка до початку мовлення. Але без цього нікуди – адже основною професійною рисою для ведучого є підготовленість.

Ще юною дівчинкою, яка захоплювалась танцями, Альбіна не могла собі уявити, що буде звертатись до мільйонів українців крізь екран. Зараз вона не має особливих ритуалів перед роботою і вважає, що найголовніше – сконцентруватись, попри будь-які виклики.

У рамках спецпроєкту "За кадром" на сайті 24 Каналу ведуча розповіла про свій перший прямий ефір з важливим гостем, захоплення, яке супроводжує її ще з дитинства та те, як не втратити себе у постійному потоці новин.

"Була наче в тумані": про перші кроки в журналістиці й складний ефір

У світ журналістики Альбіна прийшла досить випадково. Ще з дитинства вона займалася спортивними бальними танцями, тому часу на навчання особливо не було. Зізнається, що в 11 клас перейшла не з найкращими оцінками.

Однак дівчина планувала вступати до університету, тому підтягувала шкільну програму з репетиторами, проходила різні курси. Репетиторка Альбіни з української мови Аліна Акуленко в той час була ведучою програм "Школяда" і "Старшокласник".

У той період я виграла один із конкурсів зі спортивних бальних танців, і вона запропонувала зробити про це матеріал для програми. І от з цього все й почалося. Ще в 11 класі я почала робити матеріали як позаштатна кореспондентка для "Українського радіо",

– поділилась вона.

Альбіна досі не забуває про танці, але після закінчення школи все ж вирішила вступити на видавничу справу в КНУ імені Тараса Шевченка. Магістратуру закінчила за спеціальністю "Журналістика".

У 2012 році її професійний шлях стрімко почав розвиватись – вона потрапила у програму під назвою "Кампус 3.0", яка виходила на телеканалі ТВі. Це були політичні дебати й Альбіна стала співведучою програми разом з ветераном української тележурналістики Дмитром Тузовим.

Її перший ефір став справжнім випробуванням – це був не просто прямий ефір, а одразу 2 години наживо. Ба більше, складна політична тема та гість, із яким потрібно було тримати розмову, – колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Фрагмент відео з першого ефіру Альбіни (2012 рік) / YouTube Souspilnist Foundation

Я дуже добре пам’ятаю ніч перед цим ефіром. Я лежала і розуміла: завтра в мене 2 години прямого ефіру, поруч – такий гість, а говорити треба про політичну кризу в Україні. І в голові все якось не вкладалося. Здавалося, що це відбувається не зі мною. Я тоді була наче в тумані й просто не уявляла, як усе це витримаю. Сам ефір зараз пам'ятаю уривками, теж ніби крізь туман. Але відео з нього в мене, до речі, збереглося досі,

– пригадує ведуча.

"З самого ранку у потоці новин": про те, без чого неможливі робочі будні

Робочий день Альбіни Підгірняк частково залежить від того, коли саме у неї ефір. Однак навіть якщо працювати потрібно ввечері, її день починається значно раніше.

Зазвичай десь із десятої ранку я вже на зв'язку зі своїми колегами, і ми всі в цьому постійному новинному колообігу, – зазначила вона.

Особлива частина підготовки – робота з гостями. Потрібно визначити, кого запросити до студії, які питання поставити та на яких темах варто зосередитися. І лише ближче до ефіру весь масив інформації, який накопичувався протягом дня, поступово складається в єдину картину.

На роботу Альбіна зазвичай приїжджає приблизно за годину до початку ефіру. Попереду – грим, фінальна підготовка, а далі 2 – 3 години прямого ефіру. І саме після завершення цієї роботи вона відчуває найбільше задоволення.

Підготовка до ефіру / Відео: Instagram ведучої

І от коли ти після цього виходиш зі студії, є дуже класне відчуття завершеності,

– наголошує ведуча.

Цікаво, що Альбіна не має якихось особливих талісманів чи ритуалів перед початком виходу в прямий етер. Їй значно важливіше мати можливість почати день без поспіху, особливо після важкої ночі через російські обстріли.

Дуже добре, якщо вночі не було обстрілів і є можливість встати трішки раніше, спокійно поснідати, можливо, зробити якусь зарядку і вже потім налаштовуватися на робочий день. Але загалом, коли в мене ефір, мій основний фокус у цей день – це все-таки робота, – розповіла вона.

"Це моя відповідальність": про підготовку до ефірів та важливі навички для ведучого

Альбіна Підгірняк переконана, що ведучий – це не просто диктор або людина, яка читає текст, написаний кимось іншим. Він фактично є автором всього ефіру.

Я готую ефір разом із редакторами, але тексти пишу для себе сама. Відповідно, сама розумію, яких гостей хочу запросити, які теми важливо озвучити. Звичайно, усе це узгоджується з редактором, але якщо в ефірі стається якийсь технічний збій або я, наприклад, не встигла до кінця підготувати тему, то це вже моя відповідальність,

– зазначає вона.

У прямому ефірі саме ведучий має самостійно розкласти все "по поличках", доповнити те, чого не вистачає, або пояснити якусь аналітику від себе. Тому, як поділилась Альбіна, для того, щоб працювати у прямому ефірі, потрібно бути дуже добре підготовленим.

Ведуча має бути готовою на всі 100% перед ефіром / Instagram Альбіни Підгірняк

Ведуча навіть порівняла свою роботу з професійним спортом: спортсмен щодня тренує свої м'язи, натомість Альбіна щодня має читати аналітику західних і українських медіа, стежити за новинами, бути в темі.

Нещодавно в мене була відпустка, і я зрозуміла, наскільки складно, коли ти хоча б тиждень не читаєш новини. Потім повертаєшся – і таке відчуття, наче все починаєш спочатку,

– зізнається вона.

Втім, професійна підготовка – не єдине, що сьогодні необхідне ведучій новин. За словами Альбіни, під час повномасштабної війни особливо важливо не втратити здатність співпереживати людям, про яких розповідаєш, але водночас зберігати критичне мислення.

Є й інша навичка, без якої, на її думку, довго працювати у новинах практично неможливо, – вміння завершувати ефір разом із робочим днем і хоча б на певний час залишати почуте в студії.

Особливо складними для Альбіни стають ефіри після масованих обстрілів. Такі дні впливають не лише на професійний стан, а й на її звичайне життя.

Я помітила за собою, що в такі дні ходжу трішки прибита. Майже ні з ким не спілкуюся, максимально концентруюся на роботі, – поділилась ведуча.

"Я заходжу в зал і видихаю": про захоплення, тривалістю у 20 років

Особливе місце в житті ведучої й досі займають бальні танці. За словами Альбіни, саме вони показують, наскільки вона може бути стабільною у чомусь, навіть якщо немає конкретного результату. Коли вона приходить у зал для занять, то наче потрапляє в інший світ, який був ще до повномасштабного вторгнення.

Я просто заходжу в зал, ще навіть не танцюю, перевдягаюся у форму – і вже в цей момент відчуваю, що видихнула,

– підкреслює вона.

Цікаво, що Альбіна Підгірняк займається танцями вже понад 20 років, і це не просто хобі, яке залишилося з дитинства. Свого часу танці навіть були її основною роботою. Коли Альбіна навчалася в університеті й ще не заробляла журналістикою, вона мала власну школу, вела кілька груп та ставила весільні танці.

Я продовжую займатися й зараз. Звичайно, хотілося б, щоб це було стабільніше, щоб вдавалося частіше приходити в зал. Бо, наприклад, востаннє на турнір я виходила ще до повномасштабного вторгнення. Але танці все одно залишаються в моєму житті,

– розповідає ведуча.

Хобі, яке тримає Альбіну у складні часи / Фото з особистого архіву ведучої

Альбіна зізнається, що їй складно сказати, якою вона є поза кадром. Під час війни вона вибудувала для себе певну структуру життя, яка тримається на 3 складниках – роботі, сім'ї та часі для себе.

Основний спосіб розслабитися і якось відновитися для ведучої – це прогулянки. Після ефіру вона дуже часто їде просто кудись у парк, щоб випити кави та погуляти. Лише після цього повертається додому.

А у вихідний можу, наприклад, вибратися на каяки. Іноді зустрічаюся з друзями. Загалом зараз мені, напевно, найбільше подобається якийсь такий простий і спокійний відпочинок, – розповідає Альбіна.

Для відпочинку ведучій потрібні прості прогулянки / Instagram Альбіни Підгірняк

"Я це дуже люблю": про те, чим би займалась, якби не журналістика

Журналістика була далеко не єдиною сферою, у якій Альбіна встигла себе спробувати. У її житті були періоди, коли вона свідомо залишала професію заради інших справ.

Окрім танцювальної школи, кілька років вона розвивала власний бренд одягу. Згодом через пандемію COVID-19 цей проєкт довелося закрити, а Альбіна знову повернулася до журналістики.

Саме у 2023-му році в професійній історії Альбіни з'явився важливий етап – вона приєдналася до команди 24 Каналу.

Альбіна мріяла потрапити на 24 Канал / Instagram Альбіни Підгірняк

Цікаво, що працювати саме тут вона хотіла ще задовго до того, як отримала запрошення на співбесіду. Альбіна каже, що протягом кількох років час від часу думала про можливість потрапити на канал і бачила себе саме в цій редакції.

Тобто я собі десь так про це мріяла, але взагалі не розуміла, як потрапити й чи потраплю колись. А потім у якийсь момент мене просто запросили на співбесіду. І я пам'ятаю, що була реально щаслива, – згадує вона.

А зараз я думаю, що якби не журналістика, то, напевно, була б кухарем. Я дуже люблю готувати, плюс у мене бабуся була кухарем. І от тут я точно можу сказати: що б мені не довелося готувати, якусь відверту підошву я точно не приготую,

– жартує Альбіна.

"Звучить парадоксально": що Альбіна радить кожному українцю

Попри велику кількість професійних планів і захоплень, найважливіші речі для Альбіни зараз сформульовані дуже просто. Найбільше вона боїться втратити близьких людей, а головною мрією називає завершення війни та перемогу України.

Підсумовуючи, ведуча дала просту пораду тим, хто щодня перебуває в потоці тривожних новин і втрачає віру в людяність: "Більше спілкуйтеся зі своїми близькими, рідними, друзями". Альбіна закликала українців брати тепло від людей, які можуть його дати, і самим ділитись цим теплом з іншими.

І, як би парадоксально це не звучало від ведучої новин, – менше соціальних мереж, менше інформаційних ресурсів. Давайте собі можливість від усього цього відпочивати. І обов'язково вірте в те, що все буде добре, – резюмує Альбіна Підгірняк.