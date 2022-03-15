Ведуча пропагандистського каналу втекла за кордон і написала заяву на звільнення з іншої країни

Творці "наддержави" не хочуть насолоджуватися життям в ізоляції та вітчизняними продуктами. Російська еліта та пропагандисти масово втікають за кордон.

Пропагандистська машина російських окупантів почала давати збій. Принаймні, її творці чомусь не хочуть залишатися в ізольованій державі-агресорі.

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Втеча Гільдєєвої

Ведуча Лілія Гільдєєва, яка працювала на пропагандистському телеканалі "НТВ", втекла з Росії. Заяву на звільнення вона написала вже з-за кордону. Пропагандистка боялася, що "просто так її не відпустять".

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