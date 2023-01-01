"Ми чекаємо перемогу": ведучі 24 Каналу вітають українців з Новим роком

Повномасштабне вторгнення Росії зробило 2022 рік найскладнішим, найболючішим та найемоційнішим в історії незалежної України. Однак наша Незалежність триває!

Минулого року кожен українець зіштовхнувся з найстрашнішим, що може бути при житті – кривавою війною, яку розпочала Росія. Водночас він показав нашу єдність, силу, незламність та свободу. Навіть попри темряву, сотні кілометрів один від одного, вибухи та постійні "сюрпризи" ворога українці продовжують надихати світ своєю сміливістю.

Варте уваги В укритті чи без світла – але завжди з нашими читачами: як команда 24 Каналу пережила 2022 рік

Звернення ведучих 24 Каналу

Ведучі 24 Каналу привітали українців із Новим роком. Вони зауважили, що 2022 рік був важким, а новий 2023 рік зустрічатимемо лише завдяки Збройним Силам України.

Ведучі 24 Каналу вітають з Новим роком: дивіться відео

Журналісти зазначають, що сотні днів та ночей проживали разом з нашими мужніми героями, які захищають нас та наші території. Кожен їхній ранок розпочинався із розповідей наших хлопців та дівчат на передовій.

Ми разом переживали й битву за Київ, і облогу Маріуполя, ми разом раділи звільненню Ізюма та Херсона. Ні на хвилину не втрачали віру у перемогу, ми також донатили, волонтерили й допомагали зміцнювати нашу армію.

Ведучі 24 Каналу вдячні Збройним Силам України, які оберігають нашу незалежність, відстоюють нашу землю від російських окупантів. Журналісти дякують нашим волонтерам, які продовжують робити неможливе.

Звернення ведучих 24 Каналу до українців у Новий рік: дивіться відео

Українські військові показали всьому світові, що таке мужність, українські волонтери – що таке щедрість, український народ – що таке віра і незламність, ну а українські ЗМІ – що таке називати речі своїми іменами.

У будь-якому іншому році сьогоднішній день був би триста шістдесят п'ятим. Цього року він триста одинадцятий...

У 2023 році загадуємо вам повідомити найголовнішу новину з 24 лютого. Ми очікуємо на перемогу правди над брехнею, ми очікуємо на українську перемогу! Ми маємо залишатися сильними, наша боротьба викликає захват у всього світу.

24 Канал вітає з Новим роком: дивіться відео