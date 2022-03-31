Величезна колона російської техніки рухалася з Чорнобиля у Білорусь, – ЗМІ

Білоруські ЗМІ повідомляють, що в їх країні помітили близько 100 одиниць російської військової техніки. Колона рухалася у напрямку від Чорнобильської АЕС вглиб Білорусі.

Про це заявили у проєкті новин, інсайдів, думок та розслідувань з Білорусі журналіста Антона Мотолько.

До теми У МВС відповіли, чому Росія "виводить війська" з Чорнобиля

За їх даними, з боку Чорнобильської зони у бік Брагіна, що розташований у Гомельському районі Білорусі, рухалася колона з близько 100 одиниць техніки РФ з позначкою "V".

У колоні – реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" та "Урал", а також бронетранспортер МТ-ЛБ.



У Білорусі помітили рух російської техніки від Чорнобиля / Фото проєкту MotolkoHelp

До слова, російські загарбники місяць тому захопили Чорнобильську АЕС та зону відчуження. Однак окупанти там піддають своє життя небезпеці. Вже відомо, що до центру радіаційної медицини в Гомелі привезли 7 ПАЗів з ймовірно російськими солдатами.