"Величезна ціль": в Міноборони прокоментували знищення корабля "Орськ"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила знищення ворожого корабля "Орськ" біля Бердянська. Це судно назвали величезною ціллю, яку вдалося знищити.

За словами Ганни Маляр, цей корабель є доволі потужним. Поки даних про те, що було на борту знищеного корабля, заступниця міністра оборони не повідомила, оскільки цю інформацію може оприлюднити лише Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо У порту Бердянська ЗСУ знищили ворожий десантний корабель "Орськ"

Можливості російського корабля

Ганна Маляр розповіла про масштаби враженої ЗСУ цілі. Заступниця міністра оборони заявила, що знищений десантний корабель може перевозити до 20 танків, 45 БТРів або 400 осіб особового складу, тобто десантників.

Що б там не було на борту знищеного сьогодні вранці корабля, його уже немає.

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