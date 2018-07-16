Величезне бажання Трампа хоч про щось домовитись з Путіним вселяє певну тривогу, – політолог
Україна так чи інакше буде темою переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Чи на їх перемовинах "за закритими дверима", чи під час зустрічі представників делегацій країн. Путін має одне завдання – позбавити Росію від тягаря західних санкцій. Позиція ж Трампа – доволі двозначна.
Про це розповів 24 каналу у прямому ефірі експерт-міжнародник Майдану закордонних справ Богдан Яременко.
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Основою цієї неоднозначності, на думку політолога, є кардинальне нерозуміння Дональдом Трампом багатьох питань безпеки, зовнішньої політики, відсутність стратегічного бачення. І не лише стосовно України, але і щодо взаємин з Російською Федерацією.
Про що б там не говорив Трамп – віддати наш Крим він не може. Україна й українці повинні були б з таким погодитись, а це неможливо,
– наголосив Яременко.
Він стверджує, що про що б не домовлявся Путін з Трампом щодо Криму – все це залишиться лише розмовами. Адже позиція США про неможливість визнання анексії Криму була повторена безліч разів. Тож очікування, що Трамп не лише домовиться, а й зможе реалізувати ці домовленості – на межі фантастики.
Дональд Трамп та Володимир Путін опісля зустрічі "за закритими дверима"
Зовнішньополітична позиція Трампа більш виграшна, адже США мають значно більше ресурсів. Та необережні і провокативні, за твердженням Яременка, заяви Трампа, здійснені під час його європейського турне, зменшили кількість аргументів, якими міг би оперувати американський президент на переговорах з російським.
Нестійка позиція Трампа, відсутність у нього досвіду і наявність величезного бажання хоч про щось домовитись з Путіним вселяє певну тривогу,
– пояснив експерт-міжнародник.
Втім, жодна зі сторін переговорів напередодні не заявляла про те, що очікує серйозних домовленостей.
Нагадаємо, що експерти вже назвали зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна довгоочікуваною і важливою для світу. Адже на порядку денному не лише питання конфлікту на Донбасі, анексії Криму та "Північного потоку-2", а й Сирії та санкції.