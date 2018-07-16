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Величезне бажання Трампа хоч про щось домовитись з Путіним вселяє певну тривогу, – політолог

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Україна так чи інакше буде темою переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Чи на їх перемовинах "за закритими дверима", чи під час зустрічі представників делегацій країн. Путін має одне завдання – позбавити Росію від тягаря західних санкцій. Позиція ж Трампа – доволі двозначна.

Про це розповів 24 каналу у прямому ефірі експерт-міжнародник Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

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Основою цієї неоднозначності, на думку політолога, є кардинальне нерозуміння Дональдом Трампом багатьох питань безпеки, зовнішньої політики, відсутність стратегічного бачення. І не лише стосовно України, але і щодо взаємин з Російською Федерацією. 

Про що б там не говорив Трамп – віддати наш Крим він не може. Україна й українці повинні були б з таким погодитись, а це неможливо,
– наголосив Яременко.

Він стверджує, що про що б не домовлявся Путін з Трампом щодо Криму – все це залишиться лише розмовами. Адже позиція США про неможливість визнання анексії Криму була повторена безліч разів. Тож очікування, що Трамп не лише домовиться, а й зможе реалізувати ці домовленості – на межі фантастики. 

Трамп Путін
Дональд Трамп та Володимир Путін опісля зустрічі "за закритими дверима"

Зовнішньополітична позиція Трампа більш виграшна, адже США мають значно більше ресурсів. Та необережні і провокативні, за твердженням Яременка, заяви Трампа, здійснені під час його європейського турне, зменшили кількість аргументів, якими міг би оперувати американський президент на переговорах з російським.

Нестійка позиція Трампа, відсутність у нього досвіду і наявність величезного бажання хоч про щось домовитись з Путіним вселяє певну тривогу,
– пояснив експерт-міжнародник.

Втім, жодна зі сторін переговорів напередодні не заявляла про те, що очікує серйозних домовленостей. 

Нагадаємо, що експерти вже назвали зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна довгоочікуваною і важливою для світу. Адже на порядку денному не лише питання конфлікту на Донбасі, анексії Криму та "Північного потоку-2", а й Сирії та санкції.

Теги: Новини політики Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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