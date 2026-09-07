Величезний прапор ГУР МО над Київщиною: Dronarium Academy привітала з Днем воєнної розвідки

7 вересня дрон з величезним прапором ГУР МО України виконав політ над Київщиною. Цю акцію до Дня воєнної розвідки організувала Dronarium Academy за сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Подробиці розповіли 24 Каналу.

Що відомо про величезний прапор ГУР над Київщиною?

Мета цієї акції – вшанувати героїзм та внесок воїнів ГУР МО України у війні та в мирний час.

"Для нас це честь – подякувати воєнній розвідці та всім її воїнам у спосіб, який ми робимо найкраще – польоти на дронах", – говорить Руслан Бєляєв, засновник Dronarium Academy.

Прапор ГУР на висоті пташиного польоту: дивіться відео

Нагадаємо, що у 2020 році Dronarium Academy робила акцію до Дня незалежності України з 200-метровим національним стягом на замовлення МЗС України.

24 серпня 2022 року Dronarium Academy для Армії Дронів піднімала стяги бойових бригад ЗСУ.

Довідково: Dronarium Academy – навчальна та R&D-платформа у сфері defense tech. Тут готують операторів повітряних, наземних і підводних безпілотних систем для ЗСУ та міжнародних партнерів. З 2022 року платформа підготувала понад 18 000 військових.