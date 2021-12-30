Велика Британія другий день поспіль реєструє рекорд: понад 180 тисяч заражень коронавірусом

Протягом 29 грудня у Сполученому Королівстві коронавірус підтвердили у 183 тисячі місцевих жителів. Найбільше хворих – в Англії.

У Великій Британії невтішна ситуація з коронавірусом. Другу добу поспіль там фіксують рекордну кількість нових заражень.

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Критична ситуація з COVID-19 у Британії

У статистику за 29 грудня вперше за останні 5 днів включили дані з усіх чотирьох частин Сполученого Королівства. Сумарно коронавірус підтвердили у 183 037 місцевих жителів.

Це новий рекорд, попередній зафіксували лише 28 грудня. Тоді COVID-19 підтвердили у приблизно 140 тисяч людей. Однак випадки заражень у Північній Ірландії у ці показники не врахували.

Найбільше хворих – в Англії

Наймасштабніша частка нових хворих припадає на Англію – понад 138 тисяч. Водночас для менш густонаселених Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії їхні показники є максимумами.

У частині випадків в статистику 29 грудня могла потрапити частина даних за вихідні після Різдва.

Кількість смертей не зростає

Попри велику кількість нових заражень коронавірусом, кількість смертей не зросла і залишається на такому ж рівні, як останні кілька місяців. Водночас показники госпіталізацій зростають. Наразі вони досягли найвищого рівня, починаючи з березня 2021 року.

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