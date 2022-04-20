Велика Британія готує цього тижня нові санкції проти Росії, – ЗМІ

Протягом тижня Велика Британія планує вводити санкції проти Росії. Західні медіа повідомляють, що обмеження можуть стосуватися військово-промислових компаній Росії та олігархів.

Британське видання Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, анонсувало санкції від британського уряду проти Росії. Санкції ймовірно стосуватимуться військового виробництва країни та російських олігархів.

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Крім того, джерело видання заявило, що уряд розглядає можливість підвищення мита на низку російських товарів.

Співрозмовник Bloomberg додав, що Велика Британія може ввести санкційні обмеження проти осіб та структур, які поширюють дезінформацію щодо війни Росії проти України.

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