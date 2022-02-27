Велика Британія може заборонити суднам Росії заходити до своїх портів

Світові країни жорстко засуджують вторгнення Росії в Україну та вводять низку санкцій. Зокрема, у Лондоні можуть заборонити російським суднам заходити до портів Великої Британії.

Уряд Великої Британії вирішив розглянути це питання після того, як стало відомо, що цього тижня на Оркнейських островах має прийти російський нафтовий танкер NS Champion. Ним керує велика судноплавна компанія "Совкомфлот", що належить країні-агресорці.

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До Оркнейських островів прямує російський нафтовий танкер

Танкер NS Champion повинен причалити 29 лютого до нафтового термінала Flotta на Оркнейських островах для збору сирої нафти. За інформацією Ради Оркнейських островів, британський уряд повідомив, що наразі судну не можна відмовити у дозволі на причал.

Як рада ми перебуваємо в надзвичайно важкому становищі. Ми визнаємо силу почуттів навколо цього – почуттів, які ми поділяємо, – але ми, за нашими юридичними зобов'язаннями, мусимо прийняти судно, доки уряд Великої Британії не вкаже нам на інше,

– зауважив речник.

Прессекретар уряду Великої Британії зазначив, що в портах країни, попри посилення торговельного ембарго проти компаній і державних установ країни-агресорки, планує причалити низка російських суден,

Минулого тижня французи конфіскували російське вантажне судно, яке перевозило автомобілі, підозрювані у зв'язках з росіянами, проти яких США ввели санкції.

"Ми усвідомлюємо занепокоєння з приводу того, що судна, пов'язані з Росією, потенційно можуть причалюватися до Великої Британії, і ми працюємо, щоб вивчити ряд заходів для обмеження для них доступу", – додав речник.

За його словами, це питання вже обговорюють з урядом Шотландії. Нові санкції, які розглядають, є частиною ширшого пакета, який опрацьовує британський уряд.

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Британія може заборонити суднам Росії заходити до портів

Міністр закордонних справ шотландського уряду Ангус Робертсон заявив, що влада Великої Британії повинна прийняти важливе рішення щодо того, чи дозволяти суднам, які належать Росії, пришвартуватися до портів країни.

"Це ситуація, яка дуже швидко розвивається, і, на мою думку, нам доведеться діяти рішуче", – додав міністр.

Українка Наталія Кузьміна, яка проживає на Оркнейських островах, 26 лютого на акції протесту проти російського вторгнення розповіла, що ймовірне прибуття судна її розлютило. Жінка зазначила, що її батьки залишилися в Україні, а тато пішов добровольцем на захист свого міста, хоч і не мав зброї.

"Зараз кожна дрібниця має значення. Сотні людей по всій Європі зроблять такі маленькі вчинки, перестаючи купувати російську продукцію, зупиняючи заправку танкерів нафтою. Це має значення, і я вважаю своїм обов'язком відвернути цей танкер від Скапа-Флоу", – заявила Кузьміна.

Шотландський депутат Джеймі Галькро Джонстон зазначив, що обговорював закриття портів для Росії з міністром у справах Шотландії Алістером Джеком вранці 26 лютого. За словами Джека, це питання також підняли у кабінеті прем'єр-міністра.

Сполучене Королівство вже закрило наш повітряний простір для російських авіакомпаній, і наші води також повинні бути закритими для російського державного судноплавства,

– додав Джонстон.

За його словами, зважаючи на дії, які вжили проти режиму Путіна та його інтересів, уряд гарантує, що лазівок, які можна використати державними інтересами країни-агресорки, не залишиться.

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