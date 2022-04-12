Велика Британія надіслала нову партію допомоги: ліки, генератори, протипожежне обладнання

З Великої Британії в Україну прямує велика партія гуманітарної допомоги. Вона призначена для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Донеччини.

Нова допомога від Великої Британії

У відомстві зазначили, що вантаж складається 24 контейнерів і має вагу 1500 тонн. Його зібрали за ініціативи залізничного сектору Великої Британії, зусиллями співробітників компаній та звичайних британців.

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П'ять контейнерів заповнені протипожежним обладнанням, яке дуже потрібне у Сумській області. Ще у трьох контейнерах перевозяться індустріальні генератори, які також дуже чекають в Харківській, Донецькій та Чернігівській областях України,

– йдеться в повідомленні.

В інших вісімнадцяти контейнерах харчі, засоби гігієни, вода, медикаменти, одяг, обладнання, елементи живлення та багато іншого. У відомстві наголосили, ще надважливо, що допомогу доставлять отримувачам безпосередньо всередині України.

В посольство також висловили подяку Network Rail та British Train Operating Company (Мінтранспорту Великої Британії), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity та всім донорам.

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