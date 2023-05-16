Велика Британія підготувала для України новенькі дрони: ЗМІ розкрили їхні цікаві особливості

Невдовзі Україна отримає дрони-камікадзе від Великої Британії, радіус дії яких буде вдвічі більшим, ніж у HIMARS. При цьому їхня кількість сягатиме сотень.

Самі ж безпілотники виготовлені на замовлення для підтримки України на полі бою. Про це оголосили у понеділок, 15 травня, під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у резиденції Чекерс.

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Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе

Ці безпілотники доповнюватимуть ракети великої дальності Storm Shadow, які також передала Велика Британія. При цьому дрони "швидко розробили та адаптували за значно нижчих витрат, ніж інші".

Як зазначили джерела з питань оборони, основне завдання БПЛА – "перевозити боєприпаси". При цьому дрони-камікадзе мають радіус дії понад 125 миль, тобто близько 201 кілометра. А це удвічі більша відстань, яку здатні досягти реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Вони мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом,

– підкреслили ЗМІ джерела з питань оборони.

Наразі дрони проходять пізніші етапи закупівлі, з чим пов'язана секретність, яка пояснюється комерційною довірою. Однак у Великій Британії запевнили, що "пташки" будуть доставлені в Україну уже в найближчі місяці.

Варто зауважити, що HIMARS здатні уражати цілі ракетами MGM-140 ATACMS, при цьому відстань ураження сягатиме й 300 кілометрів.

Як підкреслив президент UK Air & Space Power Association Грег Бегвелл, постачання нашим захисникам безпілотників, які можуть долати понад 100 миль, дозволить Україні "завдавати ударів за межі обмеженої дальності артилерії, яку вона мала досі".

Якщо ви подивіться на географію та фронт бойових дій, Росія була несприйнятливою до нападу з боку України. Тепер вони мають можливість щось із цим зробити. Це змусить Росію двічі подумати, що вона робить,

– сказав Грег Бегвелл.

Безпілотники призначені для захисту України на українській землі

Варто зазначити, що компанія оборонних технологій із Гемпшира QinetiQ ще на початку 2023 року працювала з Міністерством оборони Великої Британії над програмою безпілотників. Вона мала надати "рекомендації щодо безпілотних літальних систем, які могли б бути легко розгорнуті українськими військовими".

При цьому, за даними QinetiQ, один із тестових проєктів включав надрукований на 3D-принтері дрон-камікадзе із дельта-крилом. Однак "нічого не вказувало на те, що це зброя, закуплена для України".

Уже у лютому Ріші Сунак пообіцяв, що Велика Британія надасть нашій державі засоби більшої дальності, які зможуть порушити "здатність Росії постійно націлюватися на цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України та допоможуть послабити тиск на лінії фронту".

Однак при цьому військова допомога Україні передбачає, що наші захисники можуть використовувати надані засоби лише на українській землі. Відтак удари по цілях у Росії виходитимуть за рамки цілі захисту України.

"Наша підтримка завжди була за умови, що вона буде використана для захисту українського суверенітету. Те саме і з цими дронами", – підкреслив офіційний речник прем'єр-міністра.