Велика Британія подала заяву на участь у справі України проти росії щодо геноциду

Офіційний Лондон подав заяву на участь у справі України проти росії щодо геноциду. Країна має право втрутитись, адже є стороною-учасницею Конвенції.

Свою заяву Велика Британія подала 5 серпня. Відомо, що 26 лютого Україна офіційно подала позов проти росії до Гааги.

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Британія подала заяву в Міжнародний суд

На думку Великої Британії, яка є стороною-учасницею Конвенції про запобігання геноциду, вона має прямий інтерес у тлумаченні, яке суд може застосувати до положень Конвенції під час цього провадження,

– мовиться в заяві.

Також там вказано, що за статтею 63 статуту суду, коли йдеться про тлумачення Конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі:

кожна з цих держав має право втрутитися в судовий процес;

тоді пояснення, надане судом, буде однаково обов'язковим для них.

Коротко про позов України та реакцію інших держав

26 лютого Україна офіційно подала позов проти росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Українська сторона вимагала притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Тоді Володимир Зеленський просив суд негайно покарати росію, припинити військові дії.

У березні Міжнародний суд ООН наказав росії зупинити війну з Україною. Зокрема, до ухвалення рішення у справі про геноцид.

Згодом заяви на участь у справі подали Литва, Латвія та Нова Зеландія. Це доєднання країн може дозволити виступити однією силою проти росії в суді.

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