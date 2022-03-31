Велика Британія розширила санкції проти Росії: під удар попав відомий пропагандист

Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти російських ЗМІ та пропагандистів. Зокрема під нові обмеження потрапив Сергій Брильов.

Про нові санкції оголосила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вона наголосила, що пропагандистська машина Путіна робить усе для створення фейків про Україну.

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Хто потрапив під санкції

Британський уряд ввів санкції проти російських пропагандистів Олександра Жарова, Олексія Ніколова, Антоні Анісімова, Сергія Брильова та проти генерала Михайла Мізінцева, якого називають "маріупольським м'ясником".

Також під обмеженнями тепер "Росія сьогодні" та "ТВ-Новини". Крім того, уряд Великої Британії прискорив введення санкцій проти керівництва фонду стратегічної культури.

Глава МЗС Ліз Трасс зазначила, що пропагандисти відіграють серйозну роль у війні Росії проти України, саме тому вони потрапили під санкції.

Війна Путіна проти України базується на потоці брехні. Британія допомогла очолити світ у викритті кремлівської дезінформації, і ця остання партія санкцій вражає безсоромних пропагандистів, які виштовхують фейкові новини та наративи Путіна,

– заявила Трасс.

До слова, ще у 2018 році опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про Сергія Брильова, у якому йдеться про те, що пропагандист та його дружина можуть бути підданими Великої Британії та мають там власність. Тож ці санкції по ньому вдарять болюче.

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