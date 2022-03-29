Велика Британія і США вже починають конкурувати щодо дружби з Україною, – Жданов

Україна довела усьому світу, що готова перемогти Росію. Однак, у нас досі немає союзників, а лише партнери. Наразі є країни, які нам допомагають, а також ті, що просто "співчувають".

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, країни західної Європи сподіваються на те, що у будь-який момент вони зможуть домовитись з Володимиром Путіним, відновити економічні зв'язки і продовжать співпрацю.

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Натомість ті держави, які відчували на собі окупацію радянських військ, розуміють, що може статись, якщо вони не підтримають Україну. Він переконаний, що саме на ці держави і варто розраховувати щодо допомоги.

Велика Британія та Сполучені Штати, як гравці геополітичної арени, зацікавлені в нашому успіху. Думаю, що вони зроблять все, аби ми отримали перемогу у цій війні. Між ними вже є конкуренція щодо впливу і дружби з Україною,

– наголосив Жданов.

Олег Жданов про підтримку світу: дивіться відео