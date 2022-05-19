Велика Британія вводить нові санкції проти російських авіакомпаній

Війна Росії проти України продовжує негативно впливати на економіку країни-агресорки. Так, у Великій Британії ввели чергові санкції проти російських авіакомпаній.

У четвер, 19 травня, уряд Великої Британії наклав чергові санкції на Росію. Мовиться про авіасектор країни-агресорки.

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Росія втратить ще 50 мільйонів фунтів стерлінгів

Зокрема, санкції стосуються "Аерофлоту", "Уральських авіаліній", а також "Росії". Тепер ці компанії не мають можливості продавати свої слоти в аеропортах Великої Британії.

Нагадаємо, що ними Росія не може скористатися через закритий для себе повітряний простір. Таке рішення уряду Великої Британії позбавить країну-агресорку ще близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Поки Путін продовжує свій варварський напад на Україну, ми продовжуватимемо атакувати російську економіку. Ми вже закрили повітряний простір для російських компаній,

– підкреслила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Вона наголосила, що нові санкції не дозволять Росії отримувати кошти за ті слоти в аеропортах Великої Британії, які вона не використовує. Ліз Трасс додала, що кожна санкція проти Росії – чітке послання для Путіна. І воно максимально просте: "ми не зупинимося, доки Україна не переможе".

Міністр транспорту Грант Шеппс додав, що Велика Британія була серед перших, хто наклав санкції як на Путіна, так і на його союзників. Крім того, держава унеможливила вхід на її територію ані кораблів, ані літаків. Це також неабияк вплинуло на світову торгівлю та комерцію країни-агресорки.

Санкції проти Росії діють ефективно

Чого тільки варте збільшення кількості магазинних крадіжок у країні-агресорці. Їхній сплеск виявили саме після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Так, упродовж місяця крадіжок стало на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо говорити в цифрах, то мовиться про 130 пограбувань, де середній чек становить 1 500 рублів (близько 700 гривень за нинішнім курсом).

Цікаво, щоНайчастіше – 19% – кондитерські вироби. Також несуть додому без оплати ковбасу – 16% та алкоголь – 14%.

Також стало відомо про те, що компанія Reebok продала усі свої магазини в Росії. Ними тепер володіє турецький холдинг FLO Retailing. Мовиться про 100 торгових точок, розкиданих по території країни-агресорки. Загальна ж вартість усіх крамниць бренду у країні-агресорці оцінюється у 22,5 мільйона доларів.

Згодом стало відомо і про те, що McDonald's вирішила повністю покинути ринок Росії. Компанія вже займається продажем свого бізнесу на території країни-агресорки. Виконавчий директор Кріс Кемпчинські підкреслив, що наразі неможливо ігнорувати гуманітарну кризу, яку спричинила війна Росії проти України.

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