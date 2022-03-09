Велика Британія заборонила своїм військовим виїзд в Україну "до особливого розпорядження"

Британським військовослужбовцям заборонили їхати в Україну для боротьби з агресією Росії. В іншому випадку на солдат очікують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії на тлі чуток про те, що четверо службовців поїхали з країни, щоб взяти участь у російсько-українській війні.

Читайте також Професіонали, які не бачать себе у цивільному житті, – військовий експерт про іноземний легіон

Усім військовим заборонено виїжджати в Україну до подальшого розпорядження. Стосується незалежно від того, перебуває боєць у відпустці чи ні,

– зазначили у відомстві.

Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Нагадаємо, що до України прибуло вже понад 20 тисяч іноземців-добровольців. Для них організували Інтернаціональний легіон.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!