Велика Новосілка стала пасткою для росіян: бійці 110 ОМБр хоронять ворога живцем

Сили оборони були вимушені відступити з селища Велика Новосілка, що на Донеччині. Проте ворог сам загнав себе у пастку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 110 окремої механізованої бригади.

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Що зараз відбувається у Великій Новосілці

Українські військові зазначили, що бої за населений пункт все ще тривають. Ворог у Великій Новосілці потрапив у вогневий мішок.

Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений,

– акцентують у 110 ОМБр.

У селищі активно працює українська аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів. Після аеророзвідки у бій вступають FPV-дрони та артилерія. Збройні Сили "складають" підвали в яких засів ворог, хоронять його там живцем.

Бої у Великій Новосілці: дивіться відео

За словами оборонців, наразі противник не розуміє, що йому робити. Ефект від пропагандистського підняття прапор у Великій Новосілці закінчився, а помирати росіяни не перестали.