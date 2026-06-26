Для України шукають фахівців з усього світу: що відомо про нову програму з відновлення

У межах конференції з відновлення України представили програму "Велика Україна", яка має залучити до роботи в державному секторі молодих фахівців з усього світу. Йдеться про людей, які здобули освіту або досвід за кордоном і готові долучитися до міністерств, реформ та проєктів відновлення країни.

Керівник литовських програм "Створи майбутнє України" Артурас Жарновскіс розповів 24 Каналу, що ініціативу створили за прикладом литовського досвіду. За його словами, мета програми – не просто повернути таланти в Україну, а допомогти їм залишитися в державному секторі й посилювати країну зсередини.

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Як працюватиме програма для українських талантів

Програму "Велика Україна" створили за прикладом литовської ініціативи "Велика Литва". У Литві такий формат допоміг повернути до країни молодих фахівців, які здобули якісну освіту за кордоном, і залучити їх до роботи в державному секторі. Тепер цей досвід хочуть масштабувати для України.

У нас виникла проблема: багато молодих фахівців отримали дуже гарну освіту за кордоном, але залишалися там. Ми хотіли залучити їх назад не тільки до країни, а й до державного сектору,

– пояснив Жарновскіс.

У межах програми фахівці протягом року працюють в уряді та різних міністерствах, отримують зарплату й долучаються до практичної роботи над реформами. Ідея полягає не лише в короткостроковому залученні людей, а в тому, щоб вони залишалися в країні та продовжували працювати на державу.

Спершу в Україні запустили пілотний формат із 10 фахівцями. Згодом їх кількість зросла до 25 у різних міністерствах, а тепер оголосили новий відкритий набір для молодих професіоналів з усього світу.

Ми оголосили відкритий набір молодих фахівців з усього світу для роботи в Україні в різних міністерствах над різними реформами та участі у змінах в Україні. Багато мотивованих, високоосвічених, молодих і талановитих фахівців можуть повернутися, щоб зміцнити не лише країну, а й державний сектор,

– зазначив керівник литовських програм "Створи майбутнє України".

За його словами, для держави такі люди є одним із найцінніших ресурсів. Вони мають освіту, досвід, мотивацію і можуть допомагати Україні рухатися вперед у реформах, відновленні та побудові сильніших інституцій.

Молоді фахівці як людський капітал для відновлення

Для України така програма важлива не лише через потребу в кадрах. Державний сектор має швидко змінюватися, а люди з якісною освітою, міжнародним досвідом і мотивацією можуть приносити в нього нові підходи. Особливо цінно, коли фахівці мають можливості залишатися за кордоном, але свідомо обирають працювати для своєї країни.

Мати молодих талантів і молодих фахівців – це найбільший скарб. Це людський капітал,

– наголосив Жарновскіс.

На конференції з відновлення України, за його словами, відчувається багато підтримки: там є українські друзі, партнери й люди, яким небайдужа Україна. Водночас важливо, щоб такі дискусії не залишалися лише всередині вузького кола посадовців, експертів і міжнародних учасників.

Є ризик перебувати в маленькій бульбашці й вести елітарні або снобістські дискусії, адже реальність у суспільствах інша,

– зазначив керівник литовських програм.

Тому відновлення має спиратися не лише на уряди й міжнародні платформи, а й на ширшу роботу з суспільством, громадськими організаціями та людьми на місцях. Саме так програми для фахівців можуть перетворюватися не на разову ініціативу, а на частину довгострокового посилення України.