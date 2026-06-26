Керівник литовських програм "Створи майбутнє України" Артурас Жарновскіс розповів 24 Каналу, що ініціативу створили за прикладом литовського досвіду. За його словами, мета програми – не просто повернути таланти в Україну, а допомогти їм залишитися в державному секторі й посилювати країну зсередини.

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Як працюватиме програма для українських талантів

Програму "Велика Україна" створили за прикладом литовської ініціативи "Велика Литва". У Литві такий формат допоміг повернути до країни молодих фахівців, які здобули якісну освіту за кордоном, і залучити їх до роботи в державному секторі. Тепер цей досвід хочуть масштабувати для України.

У нас виникла проблема: багато молодих фахівців отримали дуже гарну освіту за кордоном, але залишалися там. Ми хотіли залучити їх назад не тільки до країни, а й до державного сектору,

– пояснив Жарновскіс.

У межах програми фахівці протягом року працюють в уряді та різних міністерствах, отримують зарплату й долучаються до практичної роботи над реформами. Ідея полягає не лише в короткостроковому залученні людей, а в тому, щоб вони залишалися в країні та продовжували працювати на державу.

Спершу в Україні запустили пілотний формат із 10 фахівцями. Згодом їхня кількість зросла до 25 у різних міністерствах, а тепер оголосили новий відкритий набір для молодих професіоналів з усього світу.

Ми оголосили відкритий набір молодих фахівців з усього світу для роботи в Україні в різних міністерствах над різними реформами та участі у змінах в Україні. Багато мотивованих, високоосвічених, молодих і талановитих фахівців можуть повернутися, щоб зміцнити не лише країну, а й державний сектор,

– зазначив керівник литовських програм "Створи майбутнє України".

За його словами, для держави такі люди є одним із найцінніших ресурсів. Вони мають освіту, досвід, мотивацію і можуть допомагати Україні рухатися вперед у реформах, відновленні та побудові сильніших інституцій.

Молоді фахівці як людський капітал для відновлення

Для України така програма важлива не лише через потребу в кадрах. Державний сектор має швидко змінюватися, а люди з якісною освітою, міжнародним досвідом і мотивацією можуть приносити в нього нові підходи. Особливо цінно, коли фахівці мають можливості залишатися за кордоном, але свідомо обирають працювати для своєї країни.

Мати молодих талантів і молодих фахівців – це найбільший скарб. Це людський капітал,

– наголосив Жарновскіс.

На конференції з відновлення України, за його словами, відчувається багато підтримки: там є українські друзі, партнери й люди, яким небайдужа Україна. Водночас важливо, щоб такі дискусії не залишалися лише всередині вузького кола посадовців, експертів і міжнародних учасників.

Є ризик перебувати в маленькій бульбашці й вести елітарні або снобістські дискусії, адже реальність у суспільствах інша,

– зазначив керівник литовських програм.

Тому відновлення має спиратися не лише на уряди й міжнародні платформи, а й на ширшу роботу з суспільством, громадськими організаціями та людьми на місцях. Саме так програми для фахівців можуть перетворюватися не на разову ініціативу, а на частину довгострокового посилення України.