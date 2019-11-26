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      Кабмін передав на приватизацію ще низку державних підприємств

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      Уряд передав на приватизацію ще 76 державних підприємств / Соцмережі

      Кабмін передав ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом Фонду держмайна вже було передано 415 підприємств. До кінця року ця цифра має сягати 500.

      Як наголосив український прем’єр Олексій Гончарук, від продажу державних підприємств український бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень, передає пресслужба Кабміну.

      До теми! 500 підприємств: Зеленський доручив уряду підготуватись до масштабної приватизації

      За словами Гончарука, державні підприємства, які передали на приватизацію, входили до структури 6 відомств, розташовуються вони на всій території України.

      Загалом 339 державних об'єктів передали з Мінекономрозвитку, решта 76 надійшли з Мінекоенерго та Мінінфраструктури, а також Державного управління справами.

      Далі Фонд державного майна повинен продати отримане майно на майданчику держзакупівель ProZorro "за найкращою можливою ціною".

      Раніше була інформація, що уряд передав на приватизацію 339 державних підприємств. Жодне з них не є стратегічним, але всі перебувають у критичному стані.

      Крім того, до списку стратегічних, тобто таких, які можна приватизувати, уряд вніс 4 нові підприємства. Мовиться про

      • Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади.
      • Національна суспільна телерадіокомпанія України – кількість працівників понад 5000, великий платник податків.
      • Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами – внесено до категорії цивільної оборони, є виконавцем цільових науково-технічних програм і держзамовлень.

      Також під приватизацію підпадає й Центренерго.

      Що відомо про приватизацію в Україні? Вона є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Серед уже переданих так підприємтва, як "Інститут титану" та "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.

      Загалом Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію. Повний список переданих підприємств можна знайти за посиланнями тут і тут.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Приватизація
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