Скільки українців планують відвідати храми на Великдень: дані опитування

90% українців святкуватимуть Великдень попри війну. Цікаво, що цього року храми планують відвідати навіть більше людей, аніж 2023 року. Про це свідчать дані опитування.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на Gradus.

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Скільки вірян піде до храму на Великдень

Компанія Gradus провела опитування стосовно того, чи підуть люди в церкву на Великдень. Протягом великоднього тижня це зробить понад 51% респондентів. Більшість піде на службу в неділю, проте дехто ходить до храму у Чистий четвер і в Страсну п'ятницю.



Скільки людей підуть у церкву на Великдень у 2025 році / Інфографіка Gradus

"20% респондентів сказали, що їм важко відповісти чи вони ще не визначилися. Натомість 29% повідомили, що не планують іти до храму, і цей показник значно зменшився в порівнянні з 2023 роком (40%). Така динаміка, вочевидь, пов'язана із намаганням українців жити повноцінне життя попри війну", – підкреслюють соціологи.

Зауважте! Влада та спецслужби попереджають про загрозу атак на Великдень, а також до свята та після нього. В СБУ звернулися до українців.

Вони додали, що молодь все частіше сприймає духовність як приватну справу. Нові форми віри не обов'язково пов'язані з інституційною церквою, оскільки українці дедалі частіше шукають для неї нового вираження.