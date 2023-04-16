Коли замість пасхального кошика – шолом: кадри, як святкували Великдень на фронті

Уже другий рік Україна святкує Великдень в умовах широкомасштабної війни. Водночас не варто забувати про наших захисників, які зараз в окопах, але також прагнуть дотримуватись традицій.

Цьогоріч Великдень припав на 16 квітня. Важливо сказати, що це одне з найбільших та найсвітліших свят для кожного християнина, адже це день Воскресіння Христового. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, як Великдень відзначали українські воїни на передовій.

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Свято в окопах

Розпочати слід з того, що мережею активно почали поширюватись світлини, на яких наші військові використовують замість кошика – свої шоломи. В них можна помітити свічки, паски, ковбасу, сир та інші продукти.



Захисники використовують шолом замість кошика / Колаж зі соцмереж

Також в Генеральному штабі ЗСУ опублікували світлини з фронту, на яких можна побачити захисників, що не забувають про українські традиції в цей нелегкий час та святкують Воскресіння Христове.

Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо й просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів,

– йдеться в повідомленні.



Святковий стіл на Великдень воїнів ЗСУ / Фото Генштабу

Поділилися, як відзначають Великдень, зокрема, у 103-ій бригаді ТрО ЗСУ. Там зазначили, що "найщиріша молитва – у захисника, який знає справжню ціну життю", "найтихіша сповідь – того, хто кожного дня ризикує собою заради своєї країни та побратимів", а "найбільш очікуваний Великдень – на передовій, де немає вихідних чи відпусток".

Коли за молитвою у святковий Великодній день зустрічаються бойові побратими, свято – у душах та серцях, у словах із дзвінків та повідомлень рідним, які чекають з надією вдома. У словах Великодньої Літургії, якими звертаються до своєї пастви військові капелани,

– мовиться в джерелі.

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А от у 25-ій окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді вірять, що Великдень принесе довгоочікувану радість перемоги всій нашій Україні, а разом з нею добробут та здоров'я в кожну родину.



Великдень на фронті / Фото – 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Водночас в Повітряному командуванні "Схід" написали, що в різних куточках України сьогодні, 16 квітня, линуть до неба спільні молитви. А ЗСУ – своє робити. Себто боронити та перемагати.

Як воїни ЗСУ дотримуються українських звичаїв / світлини ОК "Схід"

На сторінці в соцмережах 95 окремої десантно-штурмової бригади опублікували цілий сюжет про те, як захисники святкували Великдень. Зокрема, там показано, як наші воїни відвідували церкву, освячували продукти та молилися.

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Також згадаємо про бійців батальйону "Вовки да Вінчі", які вважають, що сенс Великодня полягає в перемозі життя над смертю – себто добра над злом.

Водночас додамо дописи з соцмереж, на яких видно, як інші воїни ЗСУ святкували 16 квітня Великдень.

Разом з тим зазначимо, що в мережі з'явилось відео з воїнами Збройних Сил, які заряджають авіацію "пасхальними яйцями", а потім потужно б'ють по окупантах.

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Наостанок наголосимо, що для Росії немає нічого святого. Вона готова обстрілювати українські міста навіть в цей світлий час Великодня. Власне, у ніч на 16 квітня загарбники атакували Миколаївщину, через що загинуло двоє підлітків.