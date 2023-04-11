Якими будуть заходи безпеки на Великдень у Києві

Невдовзі православні українці святкуватимуть одне з найважливіших християнських свят. Однак очікувати від країни-агресорки поваги до святих дат, зокрема, Великодня, не варто, а тому у столиці України будуть посилені усі необхідні заходи безпеки.

Щоб підтримувати правопорядок у Києві на Великдень, Національна поліція України задіє понад тисячу поліцейських та близько 120 представників ДФТГ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

До теми Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть в областях України

Заходи безпеки у Києві

Представники добровольчого формування територіальної громади патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян разом із патрульною поліцією. Мовиться про:

храми,

собори,

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

Ба більше, додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони Києва. А щоб оперативно відслідковувати ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри.

Щодо комендантської години, то її з міркувань безпеки не змінюватимуть. Тож кияни та гості міста не повинні перебувати на вулицях столиці у час з опівночі до 5 ранку.

Шановні кияни та гості столиці! Пам’ятайте – у нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Бо він і є зло. Тому загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!

– написав Сергій Попко.

На Хмельниччині скоротять комендантську годину

Натомість у Хмельницькій області комендантську годину у пасхальну ніч, з 15 на 16 квітня, таки скоротили на дві години. Згідно з наказом, підписаним першим заступником начальника ОВА Сергієм Тюріним, вона діятиме з опівночі лише до 3 ночі.

При цьому в ОВА закликали у святковий день утримуватися від масових скупчень та не нехтувати своєю безпекою.

"У ці святкові дні будемо молитися за якнайшвидшу перемогу. Бажаємо всім мирних та світлих свят!" – написали в Хмельницькій ОВА.