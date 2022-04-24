На Великдень окупанти обстріляли Олексіївку у Харкові

Російські окупанти не припиняють кошмарити мирних мешканців Харкова навіть на Великдень. 24 квітня вони обстріляли житловий масив Олексіївка.

Обстріл стався в ніч на 24 квітня. Окупанти гатили по житловому району з "Градів"

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Горіла квартира в багатоповерхівці

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Однак руйнування були серйозними: горіли два гаражі, автомобіль, квартира на дев’ятому поверсі житлового будинку та магазин.

Місцеві мешканці розповідають, що по району впало щонайменше сім снарядів. Але їх може бути більше. Деякі не розірвалися.

Наслідки обстрілу Олексіївки

Обстріл стався в ніч на Великдень / Фото Сергій Андрєєв

Також відомо, що вибило вікна щонайменше в чотирьох житлових будинках.

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