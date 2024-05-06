Крашанки замість боєприпасів: пілоти ЗСУ оригінально привітали українців з Великоднем

Вітаючи українців з Великоднем, пілоти ЗСУ опублікували незвичайну світлину з крашанками, гелікоптером та салом. Вона набрала чимало уподобань та поширень.

У світле свято Великодня, яке цьогоріч припало на 5 травня (за східним обрядом), командування армійської авіації Збройних Сил України вирішило оригінально привітати громадян. На офіційних сторінках у соцмережах з'явилося фото військового гелікоптера, який "озброїли" великодніми атрибутами.

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Привітання від пілотів з Великоднем

На знімку видно, як у боєкомплекті для ракет замість звичайних боєприпасів розмістили яскраві крашанки, а на верхівці – шматок сало.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

– таким вітанням супроводжується символічне фото, що демонструє непохитність духу та традицій українського народу.



Вітання пілотів Збройних Сил із Великоднем / Фото з фейсбук-сторінки "Армійська авіація"

Ця творча ініціатива військових є символом незламності та оптимізму, який важливий для кожного українця в ці непрості часи. Соціальні мережі відгукнулися на відповідний допис, розповсюджуючи його та залишаючи свої вподобайки.

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