Крашанки замість боєприпасів: пілоти ЗСУ оригінально привітали українців з Великоднем
Джерело:Армійська авіація
Вітаючи українців з Великоднем, пілоти ЗСУ опублікували незвичайну світлину з крашанками, гелікоптером та салом. Вона набрала чимало уподобань та поширень.
У світле свято Великодня, яке цьогоріч припало на 5 травня (за східним обрядом), командування армійської авіації Збройних Сил України вирішило оригінально привітати громадян. На офіційних сторінках у соцмережах з'явилося фото військового гелікоптера, який "озброїли" великодніми атрибутами.
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Привітання від пілотів з Великоднем
На знімку видно, як у боєкомплекті для ракет замість звичайних боєприпасів розмістили яскраві крашанки, а на верхівці – шматок сало.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
– таким вітанням супроводжується символічне фото, що демонструє непохитність духу та традицій українського народу.
Вітання пілотів Збройних Сил із Великоднем / Фото з фейсбук-сторінки "Армійська авіація"
Ця творча ініціатива військових є символом незламності та оптимізму, який важливий для кожного українця в ці непрості часи. Соціальні мережі відгукнулися на відповідний допис, розповсюджуючи його та залишаючи свої вподобайки.
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Ширший контекст
- Президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський звернувся до нації з нагоди Великодня, наголошуючи на символіці свята як перемоги добра над злом та життя над смертю. Він відзначив, що українці вже 802 дні борються за свою свободу, відстоюючи світло проти темряви, як це описано в Євангелії від Іоанна.
- Виставка в Софійському соборі, де президент зробив своє звернення, знайомить з іконами, намальованими на ящиках від боєприпасів, які символізують випробування та силу українського народу. Зеленський наголосив, що ці ікони є свідченням непереможного духу українців, які навіть у найтемніші часи здатні народжувати світло.
- У своєму зверненні президент також вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя за Україну, та висловив підтримку всім українцям, які захищають країну, працюють на її благо, і разом з тим – дітям і батькам, які втратили спокій через війну. Верховний Головнокомандувач закликав до єдності та віри в мирне майбутнє, в якому Україна зможе святкувати Великдень у мирі та спокої.