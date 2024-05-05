В Україні святкують Великдень: у містах вишикувалися величезні черги до храмів

Попри нічну атаку Росії, десятки, а то й сотні тисяч українців не зраджують традиції і з самого ранку вишикувалися до храмів. У мережі публікують відео величезних черг на великодні служби.

Ажіотаж у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Тернополі та інших обласних центрах вражає. Як зустрічали Великдень у різних містах України – передає 24 Канал.

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Київ

В українській столиці на Великдень можна помітити справді кілометрові черги до Михайлівського Золотоверхого собору. Попри те, що кияни могли освятити паску ще ввечері 4 квітня, людей на свято не було менше.

Величезні черги на освячення кошика: дивіться відео

Сотні киян вишикувалися з кошиками, в яких можна помітити великодній хліб, яйця, шинку, сир та інші ласощі.

Черги у Києві на освячення кошиків: дивіться неймовірне відео

Львів

Львів'яни на Великдень масово попрямували у Шевченківський гай. Сьогодні там лунають гаївки як в автентичному, так і в сучасному виконанні, водять кривого танцю, працюють дві виставки, дитяча локація, ятки з музейним сувенірним крамом, фуд-корти, а також буде велика благодійна збірка на ЗСУ.

У мережі вже показали відео, як же проходить святкування на Львівщині.

Святкування Великодня у Львові: дивіться відео

Дніпро

У Дніпрі у церкві на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" цього дня також освячували паски й великодні кошики. Як розповіли "Суспільному" місцеві, тривожна ніч не стала на заваді походу у церкву, адже це – традиція.

Настрій такий і святковий, обнадійливий. Але дуже важка ситуація в країні. Сьогодні вирішили піти, треба відроджуватися, треба стояти. Віра вона рятує і людину і державу,

– каже місцева жителька Ольга.

Освячення у церкві ікони "Несподівана радість" / Суспільне. Дніпро

Як зазначає владика Симеон, митрополит Дніпровський і Січеславський ПЦУ, Христос воскрес, Воскресне й Україна – тому українців не налякати.

Як відбувалося освячення пасок у Дніпрі: дивіться відео

Одеса

Святкування в Одесі також вражають масштабами. Величезні черги тримаються протягом кількох годин та не стають меншими. Люди постійно прибувають заради того, аби посвятити свій святковий кошик.

Священник під вигуки "Слава Україні" окропив одеситів святою водою.

Як відбувалося освячення в Одесі: дивіться відео

Як святкували в інших містах

Як повідомляють місцеві медіа, сотні тернополян прийшли на Великодню службу до собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Величезні черги біля храмів вдалося зняти й у Вінниці.

Ситуація біля церков Вінниці: дивіться відео

Не менший ажіотаж був й у Хмельницькій області. Там люди також не забули про традиції та прийшли на освячення великоднього обіду.

Як святили паски у Хмельницькій області: дивіться відео