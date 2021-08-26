"Велике будівництво" може змінити усю транспортну систему: ВВП країни зросте на 2%

"Велике будівництво" називають одним з найамбітніших проєктів чинної влади. Навіть в ході підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012, коли в Україні, окрім доріг, побудували і оновили кілька стадіонів і аеропортів, розмах був меншим.

Лише у 2021 році на ремонт доріг та інфраструктурних об'єктів витратили 50 мільярдів гривень, і ця сума виросте ще вдвічі. У 2020 році встигли покласти 4 056 км. Цьогоріч заплановано ще 4 500.

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Така масштабна розбудова інфраструктури може додати до зростання ВВП близько 2%, підрахували в Укравтодорі. Незалежні економісти більш стримані: вдвічі менше, але і це для України – чимало.

Що передбачає "Велике будівництво"

Окрім доріг, ремонтують лікарні, школи, аеропорти. 20 міст отримають сучасні льодові арени. 100 – спортивні школи. Краматорськ – обласну лікарню. Маріуполь, Херсон, Вінниця, Чернівці, Дніпро, Одеса – комфортні аеропорти.

Затіяти таке будівництво на всю країну ще в 2018 році Україні рекомендували у Міжнародному валютному фонді та Світовому банку. Вони порадили створити для цього Дорожній фонд. Тоді ж і почався ремонт, але загальнонаціональним його зробило лише оточення Володимира Зеленського, так і назвавши – "Велике будівництво".

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Головна проблема проєкту – корупція

Традиційно для України, що більший і дорожчий проєкт, то більше шпарин для зловживань. Той самий Світовий банк, який залучений в подібні проєкти в різних країнах, головним ризиком таких "перебудов" називає корупцію.

Одне лише обмеження кількості учасників тендерів на ремонт доріг здорожчує їх вартість на 40%. Як розповів редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов, редакції спільно з Центром протидії корупції вдалось отримати дані від Укравтодору по ремонту Полтавської дороги, які проводились коштом "ковідного" фонду, що який наповнювався зокрема і коштами міжнародних партнерів.

Ціна асфальту така, що з 400 мільйонного розміру всього підряду, 90 мільйонів гривень становило перевищення ціни будівельних матеріалів,

– пояснив він.

Водночас, як заявив колишній заступник Генерального прокурора Віктор Чумак, за ці гроші можна утримувати у Верховній Раді свою фракцію і доплачувати їм скільки завгодно в конвертах. "Забрати людей, яким платили олігархи, і контролювати повністю Раду, що по-моєму зараз і відбувається", – додав він.

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У 2020 році чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на такі закиди і доручила перевірити усі скарги на зловживання під час закупівель і виконання робіт в рамках "Великого будівництва". Результатів поки що не озвучували.

В Укравтодорі дотримуються антикорупційних вимог

В Держагентстві автомобільних доріг України запевняють, що дотримуються всіх антикорупційних вимог. У грудні 2020 року між Укравтодором та ЄБРР була підписана угода на 450 мільйонів євро, яка передбачає не тільки реконструкцію трас, але й реформу самої дорожньої галузі, зокрема і системи закупівель.

За словами перший заступник голови Укравтодору Юрія Кузькіна, у межах дотримання антикорупційного законодавства у Державному агентстві автомобільних доріг України:

здійснюється контроль заходів щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Укравтодорі, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління;

успішно виконується Антикорупційна програма Укравтодору на 2019 – 2021 роки;

виконали заплановані заходи на 2020 рік.

Укравтодор – перший державний орган, який впроваджує сучасні антикорупційні практики ЄБРР в Україні,

– наголосив Кузькін.

Якщо корупція не стане на заваді, "Велике будівництво" в перспективі може перетворити Україну на великий транзитний хаб, туристичну принаду і наблизити до мрії про комфортне життя.