Великих успіхів не буде, – військовий експерт про спроби нападу Росії після перегрупування

Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські війська зараз перегруповуються та спробують знову піти на Київ. Проте великих успіхів вони не матимуть, і Київ точно не візьмуть.

Таку думку висловив військовий експерт Віктор Ягун в ефірі 24 каналу.

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За його словами, російські війська перегрупувалися та підтягують війська.

Вони спробувати відновити втрачені позиції. Але великих успіхів навколо Києва росіяни не будуть мати,

– сказав Віктор Ягун.

Він додав, що росіяни точно не зможуть взяти Київ та пробити нашу оборону.

Також, на думку військового експерта, Володимир Путін боїться оголосити мобілізацію, але якщо Україна буде продовжувати перемагати, він не зможе ігнорувати цю ситуацію.

"Тоді резерв у нього з’явиться. Інша справа – що ці резерви просто будуть не підготовлені йти проти наших військ", – зазначив Ягун.

До слова, військовий експерт вважає, що авіанальоти на міста, на жаль, будуть продовжуватись. Особливо це стосуватиметься об'єктів військової інфраструктури та підприємств військово-промислового комплексу. За його словами, Росія поставила собі за мету знищити їх остаточно, оскільки не може їх захопити.

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