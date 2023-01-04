Це – сіра зона, – у ЗСУ розповіли про ситуацію на Великому Потьомкінському острові

Днями мережу облетіло відео з українським прапором на Великому Потьомкінському острові на Херсонщині. Однак у ЗСУ кажуть, що про контроль над цією територією поки не йдеться. Найпершою причиною є неможливість утримання.

Про це в етері національного телемарафону заявив начальник об'єднаного координаційного штабу Таврійського напрямку Євгеній Єрін. За його словами, острови в гирлі Дніпра на Херсонщині зараз є сірою зоною.

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Коли Україна контролюватиме острови

Євгеній Єрін пояснив, що острови на Херсонщині зараз не контролюють ні українські війська, ні окупанти. Українські воїни намагаються проходити наші острови та проводити певні операції, однак про контроль говорити неможливо. Це стосується і Великого Потьомкінського острова, про який у мережі говорять уже кілька днів.

Начальник координаційного штабу пояснив, що повернути контроль над островами можна тільки після деокупації лівого берега Херсонського області. Якщо спробувати встановити контроль над ними зараз, то це призведе до невиправданих втрат.

На даний час це (контроль над островами – 24 канал) не зовсім доцільно, адже острови проглядаються, прострілюються і будь-які більш-менш крупні скупчення живої сили з будь-якої сторони будуть просто знищені. На даний час це просто не доцільно,

– заявив Єрін.

Цікаво, що на карті DeepStateMap острови в гирлі Дніпра на Херсонщині ніколи не були позначені як окуповані території. Тобто це ще одне підтвердження слів про те, що жодна сторона не контролює цю територію.

Острови на Херсонщині: карта

Як у ЗСУ раніше коментували прапор на Великому Потьомкінському острові

Увечері 2 січня 2023 року мережею розлетілося відео українського військового, який встановив наш державний стяг на острові Великий Потьомкінський на Херсонщині.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що радіти поки що рано, але наш стяг на острові є сигналом для ворога про те, що острови на Херсонщині – українська земля. Крім того, за її словами, прапор це також і про незворотність тих процесів, які запланували в ЗСУ. Однак говорити про звільнення ще зарано і доволі ризиковано, адже подібні повідомлення можуть вплинути на хід військової операції.