Великобританія не видала візу співробітнику МЗС Росії

Влада Великобританії відмовила у наданні візи співробітникові МЗС РФ, який раніше отримав акредитацію на конференцію з питань свободи ЗМІ.

Видання "РИА Новости" посилаючись на слова прес-секретаря російського посольства у Великобританії зазначає, що надання віз російським дипломатам, які прямують у відрядження, залишається однією з ключових проблем у стосунках Лондона та Москви.

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Навіть в цих умовах невидача візи представнику МЗС Росії, який прямував на конференцію, виглядає дико. Британці самі запросили російську сторону взяти участь у конференції, самі акредитували російського делегата, а потім самі ж не видали йому візу, зірвавши поїздку,

– обурився прес-секретар.

Дипломат додав, що раніше такі інциденти траплялися у США, які відмовляли у візах офіційним представникам, які прямували на заходи ООН.

Глобальна конференція з питань свободи ЗМІ проходить у Лондоні 10 і 11 липня. Участь в ній візьмуть делегації з понад 100 країн, в тому числі 60 міністрів і понад півтори тисячі журналістів, представників науки і активістів.

Варто додати, що російському телеканалу RT і агентству Sputnik в акредитації на форум взагалі відмовили, пояснивши це їх "активною роллю в поширенні дезінформації". МЗС Росії зажадало, аби Лондон надав конкретні факти, на підставі яких було прийнято таке рішення.

Проблеми у стосунках Великобританії та Росії настали після того, як 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію.

Тоді прем'єр-міністерка Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів.