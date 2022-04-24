Великодні служби у церквах Луганщини проводили для людей, які там у підвалах

У церквах Луганщини отці проводили великодні служби для людей, які там перебували у підвалах або без вірян. Мовиться про декілька храмів області.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Луганської ОВА. Про це Сергій Гайдай розповів у ефірі каналу "Рада" ввечері 24 квітня.

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На Луганщині подекуди вдалось провести великодню службу

Було декілька церков, де проводили служби. Проте ми не робили оголошення просто в цілях безпеки,

– розповів Гайдай.

Зокрема дані не розповсюджували тому, що росіяни почали поширювати інформацію про те, що нібито СБУ разом з іноземними журналістами планують такі самі "провокації", як в Бучі. Додав, що росіяни називають трагедію в Бучі "провокацією". Тож місцева влада до цих повідомлень ставилась максимально уважно.

"Тому ми не робили оголошення з приводу служб у церквах. В декількох церквах були служби – у підвалах провели богослужіння, проте людей було небагато", – розповів очільник місцевої ОВА.

Згодом Сергій Гайдай уточнив, що десь священники проводили службу без вірян, десь с невеликою кількістю людей, бо вона проживають у підвалах.

Додав також, що за 60 днів повномасштабної війни вороги пошкодили орієнтовно 13 релігійних споруд.

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