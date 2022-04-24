Великодній обстріл Чугуєва: окупанти важко поранили матір з дитиною

На Великдень окупанти обстріляли харківський Чугуїв. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали мати з дитиною - поранених врятували місцеві поліцейські.

В Нацполіції Харківщини повідомили, що внаслідок обстрілів російських солдатів в Чугуєві поранено жінку та дитину. Окрім того постраждав ще місцевий мешканець – у нього серйозні поранення.

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Голова Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко закликав місцевих мешканців бути обачними та залишатися на Великдень вдома – за його словами, росіяни не мають нічого святого та можуть обстріляти будь-що.

Він повідомив, що внаслідок великоднього обстрілу Чугуєва постраждала дитина та її мати – у обох поранення від уламків різної ступені складності.

36-річну жінку та її 12-річну дитину, допомогли врятувати місцеві поліцейські.

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