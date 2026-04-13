Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті

Із 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня на фронті мало діяти так зване "Великоднє перемир'я". Втім, за цей час російські атаки не вщухали, окупанти також використали паузу для перегрупування сил та перекидання техніки.

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Дивіться також "Росіяни розстріляли навіть своїх": як виглядало Великоднє перемирʼя на фронті

Чи було перемир'я на фронті?

За словами речника, фактично "перемир'я" на фронті не було, ба більше – інтенсивність бойових дій взагалі не впала.

У неділю, 12 квітня, на Лиманському напрямку, Харківщині та частині Сумщини було зафіксовано 18 штурмових дій противника, що, каже Трегубов, є стандартним показником.

Фактично "перемир'я" було лише політичною піар заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал,

– додав він.

Втім, речник зауважив, що така тактика противника є типовою у подібних ситуаціях. На напрямках із меншою інтенсивністю боїв росіяни використовують паузи для підтягування техніки, перегрупування сил, поповнення особового складу та подальшого посилення своєї військової присутності.

Важливо! У коментарі 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що кожна сторона використала Великодню паузу у своїх інтересах. Окупаційна армія попри домовленість припинення вогню продовжувала провокації та атаки, втім, за словами Тимочка, у меншій інтенсивності, ніж зазвичай. Тоді як українські військові добре підготували ефективні відповіді росіянам та мали змогу поспілкуватись із рідними, відсвяткувати Великдень та відпочити.

До слова, з моменту припинення вогню ворог 10 721 раз порушив домовленості, здійснивши 119 наземних штурмів.

Що відомо про "Великоднє перемир'я"?