Росія майже 11 тисяч разів порушила "великоднє перемирʼя", – Генштаб

За період "великоднього перемир'я" Росія порушила його майже 11 тисяч разів. Ворог атакував артилерією і дронами.

З початку оголошення режиму припинення вогню Росія порушила його 10 721 раз. Ворог застосовував артилерію, дрони та проводив 119 штурмів. Протягом минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень. Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню. Як Росія порушувала "великоднє перемир'я"? У районі Часового Яру 12 квітня російські окупаційні війська здійснили атаку FPV-дронами по групі, яка здійснювала евакуацію з передових позицій під час оголошеного режиму припинення вогню.

Виявилося, що це були російські військові, яких переодягнули, щоб перевірити дотримання режиму припинення вогню.

На Лиманському напрямку росіяни дотримувалися перемир'я 2 години. Потім продовжилися обстріли артилерією та дронами.