Венедіктова заявила, що Януковичу і його поплічникам світить довічне у справі Майдану

Ірина Венедіктова напередодні річниці початку Майдану оголосила імена підозрюваних у розстрілах мирних протестувальників у лютому 2014 року. Генпрокурорка зазначила, що президенту-втікачеві Віктору Януковича та його поплічникам світить довічне ув'язнення.

Венедіктова озвучила список людей, які входили до злочинної групи посадовців, причетної до розстрілів протестувальників під час Революції Гідності.

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До складу злочинної групи входили

колишній президент Віктор Янукович,

міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко,

його заступник Віктор Ратушняк,

начальник управління МВС у Києва та Київській області Валерій Мазан,

командувач внутрішніх військ МВС України Сергій Шуляк,

командир "Беркуту" у Києві Сергій Кусюк,

начальник міліції громадської безпеки в Києві Петро Федчук,

колишній міністр оборони Павло Лебедєв,

колишній голова СБУ Олександр Якименко,

ексзаступник очільника СБУ Володимир Тоцький.

Генпрокурорка відзначила, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади. "Їхні дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Вбито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", – додала Венедіктова.

Підозрюваним світить довічне

Очільниця Офісу генпрокурора наголосила, що Януковичу та іншим 9 підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.

Однак всі вони перебувають за межами держави, зокрема переховуються на території Росії. Генпрокурорка не сумнівається, що країна-агресорка не видасть українським правоохоронцям фігурантів справи.

Де ці люди зараз? Всі вони у гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає,

– пояснила вона.

Однак додала, що вирок суду все одно має бути виконаний. Невідомо, на території якої держави його вдасться реалізувати, але українські правоохоронці робитимуть все, щоб винні відповіли "за всією суворістю закону".

За словами прокурорів, вироки щодо підозрюваних у справі Майдану можуть оголосити вже у першій половині 2022 року.

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Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).