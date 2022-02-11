У Венедіктової запросили відповідь, чому не рухається розслідування справи моряків

У серпні минулого року Служба безпеки Україна оголосила про викриття корупційних схем в галузі сертифікації моряків. Однак відтоді ніяких судових справ не відбулося.

В зв’язку з цим народний депутат Олександр Качура направив звернення до Офісу генерального прокурора.

Останніми днями багато громадських активістів надсилали мені посилання з розслідуванням за корупційною схемою з моряками,

– написав депутат в своєму телеграм-каналі.

За його словами, Міністерство інфраструктури максимально сприяло правоохоронним органам у розслідуванні.

"Із самого початку міністром було надано команду про максимальне сприяння правоохоронним органам для припинення схеми "обилечивания" моряків", – каже Качура.

Однак далі оголошення фактів корупції правоохоронні органи досі не просунулись.

Для того, щоб зламати систему у найкорумпованішій сфері, яка створювалася тридцять років, потрібна не лише політична воля, а й якісна робота слідчих. Сьогодні надіслав відповідне звернення Генеральному прокурору,

– додав народний депутат.

Нагадаємо, 3 серпня 2021 року СБУ оголосило про результати розслідування корупційних схем у сфері сертифікації українських моряків. Як з’ясувалося, йдеться про оборудки у розмірі близько 150 млн доларів на рік.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що до корупційної схеми були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України, а також Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

"Державний реєстр документів моряків остаточно потрапив до рук приватних осіб ще наприкінці 2019 – на початку 2020 року. Це була величезна структурована база даних, яка збиралась роками", – уточнював міністр.